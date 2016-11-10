Эстебан Окон подписал контракт с «Форс Индией»

Пилот «Манора» Эстебан Окон со следующего сезона будет выступать за «Форс Индию», сообщает официальный сайт индийской «конюшни».

20-летний француз дебютировал в «Формуле-1» в нынешнем году на Гран-при Бельгии, заменив Рио Харьянто в «Маноре». Окон принял участие в семи гонках, высшим достижением стало 16-е место в Малайзии.

Первым пилот «Форс Индии» является Серхио Перес, вторым — Нико Хюлкенберг, который со следующего сезона будет выступать в составе «Рено».

«Я очень рад присоединиться к «Форс Индии». Я уже неплохо знаю команду, ведь в прошлом году работал тест-пилотом и с нетерпением жду возможности продолжить работу. Я новичок в «Формуле-1», но за половину сезона в «Манор» я приобрёл ценный опыт и готов к новому вызову», - поделился впечатлениями Окон.

- Я рад приветствовать нашего нового гонщика – Эстебана Окона. Как показывает его статус участника молодежной программы «Мерседес», это очень талантливый гонщик, и я не сомневаюсь, что он будет добиваться успехов, - прокомментировал это событие руководитель команды Виджей Малья.

Напомним, до конца сезона «Королевских гонок» осталось два этапа: Гран-при Бразилии (11 - 13 ноября) и Гран-при Абу-Даби (25-27 ноября).