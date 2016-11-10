С «Днепра» снимут еще девять очков, команда опустится на последнее место в УПЛ
С «Днепра» в чемпионате Украины снимут
девять очков. Об этом сообщают украинские СМИ.
Как информирует fcdnipro.com, «Днепр» не смог договориться с
испанскими тренерами из штаба Хуанде Рамоса о реструктуризации своей
задолженности. Это означает новые санкции для команды. К ранее выписанным минус
шести теперь гарантированно добавится минус девять. Вероятно, это не последний
штраф для команды.
Ожидается, что решение об этом будет обнародовано в течение ближайших десяти дней. Таким образом, «Днепр» с минус четырьмя очками окажется на последнем месте в турнирной таблице.
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