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Георгий Деметрадзе: Защитник «Рубина» Кверквелия подошел бы киевскому «Динамо»

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Бывший форвард киевского «Динамо» Георгий Деметрадзе рассказал, кто из грузинских игроков подошел бы киевскому «Динамо». Он назвал защитника «Рубина» Соломона Кверквелию.

– Кого бы из грузин вы посоветовали киевскому «Динамо»?

 – Центрального защитника «Рубина» Соломона Кверквелию. Высокий, скоростной, хорошо играет головой. По стилю игры подходит киевскому «Динамо». Качественный центральный защитник, заверяю!, - сказал Деметрадзе в интервью украинскому журналу «Футбол».

В текущем сезоне 24-летний Соломон Кверквелия один матч за «Рубин» (в Кубке России против «Читы»).

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