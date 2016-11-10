Георгий Деметрадзе: Защитник «Рубина» Кверквелия подошел бы киевскому «Динамо»
Бывший форвард киевского «Динамо» Георгий Деметрадзе рассказал, кто из
грузинских игроков подошел бы киевскому «Динамо». Он назвал защитника «Рубина»
Соломона Кверквелию.
– Кого бы из грузин вы посоветовали
киевскому «Динамо»?
– Центрального защитника «Рубина» Соломона
Кверквелию. Высокий, скоростной, хорошо играет головой. По стилю игры подходит
киевскому «Динамо». Качественный центральный защитник, заверяю!, - сказал
Деметрадзе в интервью украинскому журналу «Футбол».
В текущем сезоне 24-летний
Соломон Кверквелия один матч за «Рубин» (в Кубке России против «Читы»).
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