Георгий Деметрадзе: Лобановского боялись, но все его уважали. Таких сейчас нет
Бывший форвард киевского «Динамо» Георгий Деметрадзе рассказал о своем
отношении к знаменитому тренеру киевлян Валерию Лобановскому, с которым он
работал, выступая в за украинский клуб.
– Лобановский внушал страх?
– Лобановский – выдающийся тренер
на всем постсоветском пространстве. Таких как Лобановский сейчас нет. Страх?
Боялись, но уважали все.
– Когда вы не забили в пустые ворота в
Манчестере, Лобановский отчитал вас?
– Хамства Валерий Васильевич не
позволял себе никогда. Он никогда не кричал, но такие моменты не спускал.
Зачастую подобные эпизоды заканчивались строгим выговором, - сказал Деметрадзе
в интервью украинскому журналу «Футбол».
Георгий Деметрадзе выступал за
киевское «Динамо» в сезонах 1999/2000 и 2000/2001. Он провел за команду 26
матчей и забил 15 мячей.