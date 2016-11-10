Георгий Деметрадзе: Лобановского боялись, но все его уважали. Таких сейчас нет

Бывший форвард киевского «Динамо» Георгий Деметрадзе рассказал о своем отношении к знаменитому тренеру киевлян Валерию Лобановскому, с которым он работал, выступая в за украинский клуб.

– Лобановский внушал страх?

– Лобановский – выдающийся тренер на всем постсоветском пространстве. Таких как Лобановский сейчас нет. Страх? Боялись, но уважали все.

– Когда вы не забили в пустые ворота в Манчестере, Лобановский отчитал вас?

– Хамства Валерий Васильевич не позволял себе никогда. Он никогда не кричал, но такие моменты не спускал. Зачастую подобные эпизоды заканчивались строгим выговором, - сказал Деметрадзе в интервью украинскому журналу «Футбол».

Георгий Деметрадзе выступал за киевское «Динамо» в сезонах 1999/2000 и 2000/2001. Он провел за команду 26 матчей и забил 15 мячей.