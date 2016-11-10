Выборы в Федерацию бокса России будут снова перенесены?

В понедельник 14 ноября в 16.00 в редакции газеты «Советский Спорт» состоится круглый стол с участием звезд российского бокса и журналистов. Тема круглого стола: «Попытка в третий раз перенести выборы в Федерацию бокса России. Кому это выгодно? Методы политической борьбы в условиях выборов».

В мероприятии примут участие:

· кандидат в президенты Федерации бокса России, мастер спорта международного класса Эдуард Хусаинов,

· заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Александр Лебзяк,

· российский боксер-профессионал, выступающий в первом полулегком весе, чемпион мира по версии IBO Александр Бахтин,

· чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBC Григорий Дрозд.

В ходе круглого стола планируется обсуждение важнейших для российского бокса вопросов:

· Почему в третий раз переносят выборы президента Федерации бокса России?



· Насколько сильна в нашей стране сила административного ресурса?

· Может ли административный ресурс повлиять на исход выборов президента в Федерацию бокса России, которая является общественной организацией?

· Какими способами осуществляется политическая борьба в условиях выборов?

· Варианты политического давления в условиях выборов. Только факты.

· Кто должен возглавлять Федерацию бокса России?

· Обсуждение последних новостей в мире любительского и профессионального бокса. Ситуация с российским боксером Михаилом Алояном и возможным лишением его серебряной медали ОИ в Рио, гибель 15-летнего подростка на турнире по боксу во Владимире 5 ноября и другие острые темы.

Круглый стол пройдет в формате открытой дискуссии боксеров и представителей СМИ.

После круглого стола представители прессы, заинтересованные в личной беседе с участниками дискуссии, могут взять интервью у спортсменов и других участников беседы.

Контакты для прессы:

Анна Серова, газета «Советский Спорт»,

89161006867

Юлия Жемалева, пресс-атташе кандидата в президенты ФБР Эдуарда Хусаинова

89162854932, 89154752171