В редакции газеты «Советский Спорт» состоится круглый стол с участием звезд российского бокса
Выборы в Федерацию бокса России будут снова
перенесены?
В понедельник 14 ноября в 16.00 в редакции газеты «Советский Спорт» состоится круглый стол с участием звезд российского бокса и журналистов. Тема круглого стола: «Попытка в третий раз перенести выборы в Федерацию бокса России. Кому это выгодно? Методы политической борьбы в условиях выборов».
В мероприятии примут участие:
·
кандидат в президенты Федерации бокса России,
мастер спорта международного класса Эдуард
Хусаинов,
·
заслуженный мастер спорта России, олимпийский
чемпион, чемпион мира и Европы Александр
Лебзяк,
·
российский боксер-профессионал, выступающий в
первом полулегком весе, чемпион мира по версии IBO Александр Бахтин,
· чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBC Григорий Дрозд.
В ходе круглого стола планируется обсуждение важнейших для российского бокса вопросов:
·
Почему в третий раз переносят выборы президента
Федерации бокса России?
·
Насколько сильна в нашей стране сила
административного ресурса?
·
Может ли административный ресурс повлиять на
исход выборов президента в Федерацию бокса России, которая является
общественной организацией?
·
Какими способами осуществляется политическая
борьба в условиях выборов?
·
Варианты политического давления в условиях
выборов. Только факты.
·
Кто должен возглавлять Федерацию бокса России?
·
Обсуждение последних новостей в мире
любительского и профессионального бокса.
Ситуация с российским боксером Михаилом Алояном и возможным лишением его
серебряной медали ОИ в Рио, гибель 15-летнего подростка на турнире по боксу во
Владимире 5 ноября и другие острые темы.
Круглый стол пройдет в формате открытой дискуссии боксеров и представителей
СМИ.
После круглого стола представители прессы, заинтересованные в личной
беседе с участниками дискуссии, могут взять интервью у спортсменов и других участников беседы.
Контакты для прессы:
Анна Серова, газета «Советский
Спорт»,
89161006867
Юлия Жемалева, пресс-атташе
кандидата в президенты ФБР Эдуарда Хусаинова
89162854932, 89154752171