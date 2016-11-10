Тото Вольфф: «Форс Индия» показала смелость и дальновидность, пригласив Окона

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал переход французского гонщика Эстебана Окона из «Манор» в «Форс Индию» на следующий сезон.

«Эстебан добился великолепных результатов в молодежных сериях, и у него отличный характер. В «Форс Индии» успешно работали с молодыми гонщиками и снова показали смелость и дальновидность, пригласив Этебана. Более того, это позитивный шаг для «Формулы-1», если талант преобладает над деньгами, и мы увидим несколько очень сильных молодых гонщиков, которые будут бороться за то, чтобы добиться успеха в чемпионате»

20-летний француз дебютировал в «Формуле-1» в нынешнем году на Гран-при Бельгии, заменив Рио Харьянто в «Маноре». Окон принял участие в семи гонках, высшим достижением стало 16-е место в Малайзии.

Напомним, до конца сезона «Королевских гонок» осталось два этапа: Гран-при Бразилии (11 - 13 ноября) и Гран-при Абу-Даби (25-27 ноября).