«Локомотив-Кубань» может уволить Кацикариса

Руководство «Локомотива-Кубани» может отправить в отставку главного тренера команды Фотиса Кацикариса уже в этом месяце, сообщают «Известия».

По данным издания, в краснодарском клубе недовольны работой 49-летнего греческого специалиста.

Кацикарис возглавил команду в конце июля 2016 года. Перед ним была поставлена задача выиграть Еврокубок, что автоматически дает путевку в Евролигу-2017/18. Однако в четырех матчах регулярного сезона краснодарцы потерпели три поражения и рискуют не попасть плей-офф.

В Единой лиге ВТБ «Локомотива-Кубань» на старте сезона одержал две победы и потерпел два поражения.