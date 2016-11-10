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«Локомотив-Кубань» может уволить Кацикариса

Источник:  ИзвестияКомментарии

Руководство «Локомотива-Кубани» может отправить в отставку главного тренера команды Фотиса Кацикариса уже в этом месяце, сообщают «Известия».

По данным издания, в краснодарском клубе недовольны работой 49-летнего греческого специалиста.

Кацикарис возглавил команду в конце июля 2016 года. Перед ним была поставлена задача выиграть Еврокубок, что автоматически дает путевку в Евролигу-2017/18. Однако в четырех матчах регулярного сезона краснодарцы потерпели три поражения и рискуют не попасть плей-офф.

В Единой лиге ВТБ «Локомотива-Кубань» на старте сезона одержал две победы и потерпел два поражения.

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