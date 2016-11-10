Чудинов снялся с боя против Маррея из-за болезни

Бой между Дмитрием Чудиновым и британцем Мартином Мюрреем не состоится из-за болезни российского боксера, сообщает портал Boxing Scene.

1-раундовый поединок должен был состояться 12 ноября, но врачи не допустили Чудинова до участия из-за вирусной инфекции.

Бывший временный чемпион WBA в среднем весе Чудинов на профессиональном ринге одержал 19 побед при двух ничьих и единственном поражении в феврале 2015 года от британца Криса Юбенка-младшего, в результате которого россиянин потерял чемпионский пояс. В своем последнем бою Чудинов 31 июля одержал победу над латвийцем Андреем Покумейко.

Мюррей, который также ранее был временным чемпионом WBA, имеет в своем активе 33 победы (16 нокаутом) при четырех поражениях и ничьей.