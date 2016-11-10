Нобель Арустамян: Не верю, что «Лацио» купит Селихова
Комментатор «Матч ТВ» Нобель
Арустамян поделился своим мнением о новости по поводу интереса «Лацио» к
голкиперу «Амкара» Александру Селихову. Он сказал, что не верит в такой
вариант.
«Я задаюсь вопросом: почему об интересе «Лацио» к Александру
Селихову пишет только ITASportPress? Как правило, в
Италии любая трансферная новость – повод для активных обсуждений, тем более
если дело касается топ-клубов. Но за три недели на Sky Sports, Gazzetta и на
сайте Джанлуки Ди Марцио не написано ни одного сообщения о Селихове и «Лацио».
Все восемь футбольных радиостанций, что базируются в Риме, тоже почему-то
молчат. Это несколько настораживает.
Можно
воспринимать слух о Селихове по-разному — как агентские игры, как провокацию.
Но я не верю, что «Лацио» приобретет Селихова. Эта история мало похожа на
правду. Допускаю, что вратарь находится в шорт-листе клуба, но не более того.
Конкретного интереса с обозначением сумм точно нет», - цитирует Арустамяна сайт
«Матч ТВ».
Александр
Селихов играет за «Амкар» с 2014 года. В нынешнем сезоне провел все 12 матчей
команды в РФПЛ, пропустив шесть мячей.