Нобель Арустамян: Не верю, что «Лацио» купит Селихова

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился своим мнением о новости по поводу интереса «Лацио» к голкиперу «Амкара» Александру Селихову. Он сказал, что не верит в такой вариант.

«Я задаюсь вопросом: почему об интересе «Лацио» к Александру Селихову пишет только ITASportPress? Как правило, в Италии любая трансферная новость – повод для активных обсуждений, тем более если дело касается топ-клубов. Но за три недели на Sky Sports, Gazzetta и на сайте Джанлуки Ди Марцио не написано ни одного сообщения о Селихове и «Лацио». Все восемь футбольных радиостанций, что базируются в Риме, тоже почему-то молчат. Это несколько настораживает.

Можно воспринимать слух о Селихове по-разному — как агентские игры, как провокацию. Но я не верю, что «Лацио» приобретет Селихова. Эта история мало похожа на правду. Допускаю, что вратарь находится в шорт-листе клуба, но не более того. Конкретного интереса с обозначением сумм точно нет», - цитирует Арустамяна сайт «Матч ТВ».

Александр Селихов играет за «Амкар» с 2014 года. В нынешнем сезоне провел все 12 матчей команды в РФПЛ, пропустив шесть мячей.