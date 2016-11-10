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Александр Мостовой: Россия победит Катар со счетом 2:0

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Бывший полузащитник российской сборной Александр Мостовой дал прогноз на контрольный матч между сборными Катара и России.

«Россия должна сегодня выиграть. Мало себе представляю сборную Катара. Хотя пять лет назад наша команда не смогла победить. Правда, тогда поле было не самое хорошее. Футболисты проваливались. Но сегодня, думаю, победим, со счетом 2:0», - цитирует Мостового «Чемпионат».

Встреч в Дохе начнется сегодня в 19:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Матч

Россия - Катар

Судья:

Павел Кристиан Балай (Румыния)

Место и дата

10 ноября 19:00, , Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч Катар – Россия?


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