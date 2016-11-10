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Директор «Коломны»: Никаких моментов предвзятости нет. Тренер пожалел о сказанном

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В РФС завершилось заседание рабочей группы, на котором рассматривали вопрос, связанный с матчем «Соляриса» и «Коломны» (0:6). Главный тренер подмосковного клуба Александр Бодров заподозрил свою команду в сдаче матча.

- Никаких моментов предвзятости нет. По факту ничего нет и быть не могло, - сказал директор «Коломны» Александр Куранов.

- Это рабочая группа решила?
- Нет, это мои высказывания. То, что решила рабочая группа, они скажут сами. Возглавлял группу президент ПФЛ Соколов. Мы просто поговорили, никаких решений не было.

- Тренер пожалел о сказанном?
- Вы видели его настроение. Конечно. Эмоции...

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