Директор «Коломны»: Никаких моментов предвзятости нет. Тренер пожалел о сказанном
В РФС завершилось заседание рабочей группы, на котором рассматривали вопрос, связанный с матчем «Соляриса» и «Коломны» (0:6). Главный тренер подмосковного клуба Александр Бодров заподозрил свою команду в сдаче матча.
- Никаких моментов предвзятости нет. По факту ничего нет и быть не могло, - сказал директор «Коломны» Александр Куранов.
- Это рабочая группа решила?
- Нет, это мои высказывания. То, что решила рабочая группа, они скажут сами. Возглавлял группу президент ПФЛ Соколов. Мы просто поговорили, никаких решений не было.
- Тренер пожалел о сказанном?
- Вы видели его настроение. Конечно. Эмоции...
Развязка "дела Коломны": "Ничего не было". pic.twitter.com/pcB6CVKwrZ— Артем Локалов (@lokalov) 10 ноября 2016 г.
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