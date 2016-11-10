«Спартак» нанес «Кузне» 23-е поражение в сезоне

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Яков Рылов: Со СКА был равный бой. Мы еще возьмем реванш Защитник московского «Динамо» Яков Рылов прокомментировал поражение в матче со СКА.

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