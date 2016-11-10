«Спартак» нанес «Кузне» 23-е поражение в сезоне
Новокузнецкий «Металлург» дома уступил «Спартаку» (0:3) в регулярном чемпионате КХЛ.
У гостей отличились Алексей Бондарев, Райан Стоа и Вадим Бердников.
«Кузня» потерпела 23-е поражение в сезоне и по-прежнему замыкает таблицу Восточной конференции. Красно-белые - на 11-й строчке на Западе.
12 ноября «Металлург» примет «Торпедо», а «Спартак» в тот же день сыграет на выезде с «Авангардом».
Матч
Металлург Нк - Спартак - 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Голы:
Бондарев (Калинин, Бобылев), 28:15 (0:1). Стоа (Радил, Никонцев), 36:16 (0:2). Бердников (Лещенко), 43:38 (0:3).
Место и дата
10 ноября 15:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция
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