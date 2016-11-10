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Главный тренер «Коломны»: Ничего говорить не буду, так как должен осознать...

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Коломны» Александр Бодров, заподозривший свою команду в сдаче матча «Солярису», не стал комментировать итоги заседания рабочей группы в РФС.

- Говорить ничего не буду, так как должен осознать... - сообщил Бодров.

Ранее директор «Коломны» Александр Куранов заявил, что «никаких моментов предвзятости нет». Но при этом отметил, что рабочая группа решений не выносила.

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