Главный тренер «Коломны»: Ничего говорить не буду, так как должен осознать...
Главный тренер «Коломны» Александр Бодров, заподозривший свою команду в сдаче матча «Солярису», не стал комментировать итоги заседания рабочей группы в РФС.
- Говорить ничего не буду, так как должен осознать... - сообщил Бодров.
Ранее директор «Коломны» Александр Куранов заявил, что «никаких моментов предвзятости нет». Но при этом отметил, что рабочая группа решений не выносила.
Развязка "дела Коломны": "Ничего не было". pic.twitter.com/pcB6CVKwrZ— Артем Локалов (@lokalov) 10 ноября 2016 г.
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