Большинство читателей «Советского спорта» считает, что Россия обыграет Катар
Сегодня сборная России в товарищеском
матче сыграет со сборной Катара. «Советский спорт» провел опрос читателей по
поводу этой игры.
Самым популярным вариантом ответа на
вопрос о результате матча стала победа сборной России в 1-2 мяча. За это
проголосовали 1795 пользователей сайта. 304 проголосовавших верят в крупную
победу россиян.
При этом многие верят и в победу
катарцев. 1105 человек считают, что Катар победит с разницей в один-два мяча, а
375 сочли, что Россия сегодня проиграет крупно.
Матч Катар - Россия начнется в 19:00 по
Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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