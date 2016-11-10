Большинство читателей «Советского спорта» считает, что Россия обыграет Катар

Сегодня сборная России в товарищеском матче сыграет со сборной Катара. «Советский спорт» провел опрос читателей по поводу этой игры.

Самым популярным вариантом ответа на вопрос о результате матча стала победа сборной России в 1-2 мяча. За это проголосовали 1795 пользователей сайта. 304 проголосовавших верят в крупную победу россиян.

При этом многие верят и в победу катарцев. 1105 человек считают, что Катар победит с разницей в один-два мяча, а 375 сочли, что Россия сегодня проиграет крупно.

Матч Катар - Россия начнется в 19:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.