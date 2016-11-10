СКА поместил Коскинена в список травмированных

Cписок травмированных игроков СКА пополнился вратарем Микко Коскиненом, сообщает официальный сайт КХЛ.

Кроме финна травмированными у армейцев числятся защитник Дмитрий Юдин, получшивший травму в игре с «Северсталью» 13 сентября (4:0), и нападающий Сергей Широков, который провел последний матч 6 октября, когда СКА обыграл ЦСКА (2:0). Юдин будет находится в списке травмированных до 20 декабря, а Широков - до 17 ноября.

Напомним, Коскинен получил травму 3 ноября в матче Кубка Карьяла между сборными России и Финляндии (5:1). Сообщалось, что финский вратарь пропустит три недели. В регулярном чемпионате КХЛ-2016/2017 28-летний голкипер провел 10 матчей, один из которых отыграл на ноль, и отразил 93,1 процента бросков.