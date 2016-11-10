Приложение YouTube Гейминг запущено в России

В российских App Store и Google Play появилось приложение YouTube Гейминг, позволяющее следить за новостями из мира игр, общаться с участниками сообщества, а также смотреть и транслировать видео в режиме прямых трансляций.

«Мы стремимся создать для пользователей самую большую коллекцию игровых видео. Все ролики или трансляции в YouTube с игровой тематикой автоматически переносятся в YouTube Гейминг. У каждой из 25 000 игр, от Asteroids до The Legend of Zelda, есть собственная страница с лучшими роликами и стримами.

Также пользователей ждет широкий выбор каналов от издателей игр и авторов YouTube. В России очень любят видеоигры. На YouTube Гейминг вы найдете стримы самых популярных российских геймеров» — прокомментировала Дарья Рубашная, менеджер по стратегическому партнерству в сфере игрового контента на YouTube в России и СНГ.