Диняр Билялетдинов: Возможно, у Черчесова и Слуцкого есть договоренность насчет неиспользования игроков ЦСКА в матче с Катаром

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов рассказал, почему, по его мнению, футболисты ЦСКА, за исключением Игоря Акинфеева, не сыграют в товарищеском матче Катар – Россия.

– В состав сборной, заявленной на матч с Катаром, не вошел ни один футболист ЦСКА, кроме бессменного Акинфеева. На ваш взгляд, с чем это связано?

– Возможно, у главного тренера сборной есть какая-то договоренность с наставником ЦСКА о том, чтобы дать паузу футболистам. Потому что они выступают и в Лиге чемпионов, и в чемпионате России. Тем более, сегодня у армейцев не все получается. Возможно, подготовку тех или иных игроков решили разграничить, - цитирует Билялетдинова «СЭ».

Матч Катар - Россия начнется в 19:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.



