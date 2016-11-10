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Диняр Билялетдинов: Возможно, у Черчесова и Слуцкого есть договоренность насчет неиспользования игроков ЦСКА в матче с Катаром

Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов рассказал, почему, по его мнению, футболисты ЦСКА, за исключением Игоря Акинфеева, не сыграют в товарищеском матче Катар – Россия.

– В состав сборной, заявленной на матч с Катаром, не вошел ни один футболист ЦСКА, кроме бессменного Акинфеева. На ваш взгляд, с чем это связано?

– Возможно, у главного тренера сборной есть какая-то договоренность с наставником ЦСКА о том, чтобы дать паузу футболистам. Потому что они выступают и в Лиге чемпионов, и в чемпионате России. Тем более, сегодня у армейцев не все получается. Возможно, подготовку тех или иных игроков решили разграничить, - цитирует Билялетдинова «СЭ».

Матч Катар - Россия начнется в 19:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.


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