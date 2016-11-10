Диняр Билялетдинов: Возможно, у Черчесова и Слуцкого есть договоренность насчет неиспользования игроков ЦСКА в матче с Катаром
Бывший полузащитник сборной
России Динияр Билялетдинов рассказал, почему, по его мнению, футболисты ЦСКА,
за исключением Игоря Акинфеева, не сыграют в товарищеском матче Катар – Россия.
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В состав сборной, заявленной на матч с Катаром, не вошел ни один футболист ЦСКА,
кроме бессменного Акинфеева.
На ваш взгляд, с чем это связано?
– Возможно, у главного тренера сборной есть какая-то
договоренность с наставником ЦСКА о том, чтобы дать паузу футболистам.
Потому что они выступают и в Лиге чемпионов, и в чемпионате России. Тем более,
сегодня у армейцев не все получается. Возможно, подготовку тех или иных игроков
решили разграничить, - цитирует Билялетдинова «СЭ».
Матч Катар - Россия начнется в 19:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.