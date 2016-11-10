Нико Росберг: Здорово участвовать в борьбе за титул за две гонки до конца сезона

Немецкий пилот «Мерседес» Нико Росберг поделился ожиданиями от предстоящего этапа «Формулы-1», который пройдет в Бразилии.

«Я отлично себя чувствую. Здорово участвовать в борьбе за титул за две гонки до конца сезона. Я взволнован, с нетерпением жду начала уик-энда и сделаю всё, чтобы выиграть гонку.

Мне нравится Интерлагос, в прошлом мне удавалось добиваться здесь хороших результатов. С этим этапом у меня связаны приятные воспоминания – я дважды побеждал в Бразилии, для меня это особая гонка. Но успехи прошлых лет никак не помогут мне в этот уик-энд. Важно хорошо сделать свою работу».

31-летний немец возглавляет личный зачет, имея на своем счету 349 очков. Его партнер по команде Льюис Хэмилтон, отставая на 19 очков, идет следом.

Напомним, Гран-при Бразилии пройдет в Сан-Паулу с 11 по 13 ноября.