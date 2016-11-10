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Лукашевич и Степанов победили в парном катании на Кубке России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани состоялись соревнования в парном катании. Первое место заняли Богдана Лукашевич и Александр Степанов.

Победители были вторыми как в произвольной, так и в короткой программе, а по общей сумме стали лучшими - 168,66 балла. Второе место заняла пара Анастасия Полуянова / Максим Селькин (163,20). Третьими стали Мария Чужанова и Денис Минцев – 157,72.

Фигурное катание Кубок России

Казань. Четвертый этап

Парное катание. Итоговый результат

1. Богдана Лукашевич/Александр Степанов 168,66

2. Анастасия Полуянова/Максим Селькин 163,20

3. Мария Чужанова/Денис Минцев 157,72

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