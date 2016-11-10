Лукашевич и Степанов победили в парном катании на Кубке России
На этапе Кубка России по
фигурному катанию в Казани состоялись соревнования в парном катании. Первое
место заняли Богдана Лукашевич и Александр Степанов.
Победители
были вторыми как в произвольной, так и в короткой программе, а по общей сумме
стали лучшими - 168,66 балла.
Второе место заняла пара Анастасия Полуянова / Максим Селькин (163,20).
Третьими стали Мария Чужанова и Денис Минцев – 157,72.
Фигурное катание Кубок России
Казань. Четвертый этап
Парное
катание. Итоговый результат
1. Богдана Лукашевич/Александр Степанов 168,66
2. Анастасия Полуянова/Максим Селькин 163,20
3. Мария Чужанова/Денис Минцев 157,72
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