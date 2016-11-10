«Сибирь» уступила «Торпедо»

«Сибирь» дома уступила «Торпедо» (1:4) в регулярном чемпионате России.

У хозяев льда отличился Сергей Шумаков, у гостей - Кирилл Рассказов, Алексей Потапов, Вячеслав Кулемин и Картер Эштон.

Команда из Новосибирска занимает на данный момент занимает 10-е место в Восточной конференции, нижегородцы - на третьей строчке на Западе.

12 ноября «Сибирь» примет ХК «Сочи», а «Торпедо» в тот же день сыграет на выезде с новокузнецким «Металлургом».



