Алексис Санчес: «Арсенал» команда с большими амбициями - мы хотим стать чемпионами

Нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес рассказал, какие цели стоят у команды на сезон.

«Думаю, в этом сезоне мы действительно настроены достичь чего-то значимого, выиграть Чемпионат Англии. Но осознание того, на что ты способен, приходит не сразу. У нас великолепная команда с большими амбициями - мы хотим стать чемпионами».

Пришли новички, и состав стал действительно классным. Но вне зависимости от того, кто выходит на поле, мы должны быть на 100 процентов сконцентрированы на своей работе в команде и клубе», - сказал Санчес.

Напомним, после 11 туров английской премьер-лиги подопечные Арсена Венгера расположились на четвертом месте, имея в активе 24 очка. В следующем туре лондонцы 19 октября сыграют на выезде против «Манчестер Юнайтед».