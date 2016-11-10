Александр Халифман: С психологической устойчивостью у Карякина все в порядке

В преддверии матча на первенство мира по шахматам экс-чемпион мира Александр Халифман оценил психологическую устойчивость соперников - Магнуса Карлсена и Сергея Карякина.

- Важный аспект – психологическая устойчивость. Как с этим у соперников?

- Здесь некоторое преимущество у Карлсена, хотя и Сергей тоже не ломается при первых ударах. И плане устойчивости очень важно, что у Карлсена большой матчевый опыт. У Сергея его не совсем. Матчи - очень специфический жанр, нежели турниры. Но если мы говорим про психологическую устойчивость, то у Сергея с этим все хорошо.

Напомним, что матч на первенство мира между действующим чемпионом норвежцем Магнусом Карлсеном и претендентом россиянином Сергеем Карякиным пройдет в Нью-Йорке с 11 по 30 ноября.

В матче предусмотрено 12 классических партий. Победителем объявляется тот, кто первым наберет 6½ очков. В случае равенства очков победителя определит тай-брейк.