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ВФП утвердила состав сборной России на ЧМ по плаванию на короткой воде

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что президиум ВФП утвердил состав сборной России для участия в чемпионате мира по плаванию на короткой воде.

- Список спортсменов, представленный Колмогоровым (главным тренером сборной России Сергеем Колмогоровым - Прим.ред.) на чемпионат мира в Виндзоре, был утвержден, - цитирует Сальникова «Р-Спорт».

В список включили 29 спортсменов: Светлана Чимрова, Наталья Иванеева, Валентина Артемьева, Вероника Попова, Розалия Насретдинова, Ирина Кривоногова, Дарья Муллакаева, Арина Опенышева, Мария Каменева, Дарья К. Устинова, Никита Лобинцев, Александр Красных, Даниил Пасынков, Дмитрий Горбунов, Андрей Шабасов, Григорий Тарасевич, Владимир Морозов, Олег Костин, Михаил Доринов, Илья Хоменко, Александр Попков, Кирилл Пригода, Александр Харланов, Николай Скворцов, Михаил Довгалюк, Артем Лобузов, Михаил Вековищев, Алексей Брянский, Даниил Пахомов.

Напомним, для попадания на чемпионат мира спортсменам было необходимо занять первое-второе места на чемпионате России и выполнить отборочный норматив в финальных заплывах. Первенство страны по плаванию на короткой воде проходило в Казани с 5 по 9 ноября.

Чемпионат мира примет канадский Виндзор, турнир пройдет с 6 по 11 декабря.

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