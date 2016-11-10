Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Бразилия3 : 0Аргентина
Хоккей  Витязь- : -СКА
Футбол  Англия- : -Шотландия
Хоккей  Локомотив- : -ЦСКА
Баскетбол  ЦСКА- : -Реал
Футбол  Франция- : -Швеция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Авангард» дома обыграл ХК «Сочи»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и ХК «Сочи» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Авангарда».

В составе победителей отличились Петр Хохряков, который сделал дубль, Антон Бурдасов и Эрик Густафссон . «Авангард» набрал 52 очка и занимает второе место в Восточной конференции. У ХК «Сочи» 46 очков и пятое место на Западе.

КХЛ. Регулярный чемпионат

Матч

Авангард - ХК Сочи - 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Голы:

Хохряков (Кучерявенко, Бурдасов), 1:56 (1:0). Бурдасов 25:01 (2:0). Хохряков (Кучерявенко), 45:27 (3:0). Густафсон (Паршин), 57:16 (4:0 - бол.).

Место и дата

10 ноября 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владислав Третьяк: КХЛ необходимо разобрать ситуацию с баннером в адрес ЗнаркаПрезидент ФХР Владислав Третьяк осудил появление на трибунах баннера болельщиков «Динамо» в адрес главного тренера СКА и сборной России Олега Знарка.Сергей Широков: Небольшие ограничения движения руки еще есть. Надеюсь, скоро поправлюсьНападающий СКА Сергей Широков рассказал о восстановлении после травмы руки и поделился ожиданиями от матча против «Витязя».Бывший нападающий СКА и «Сочи» Щербина перешел в «Сокол»Нападающий Александр Щербина в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» сообщил, что продолжит карьеру в красноярском «Соколе».Джастин Бибер забросил шайбу за клуб КХЛ (видео)Джастин Бибер забросил шайбу за клуб КХЛ (видео)Канадский популярный певец Джастин Бибер посетил тренировку хоккейного клуба КХЛ «Медвешчак», где вышел на лед и даже забросил шайбу.Гимаев: Если Знарок со СКА дойдет до финала, кто будет готовить сборную? (видео)Гимаев: Если Знарок со СКА дойдет до финала, кто будет готовить сборную? (видео)Заслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на злободневные вопросы обозревателя «Советского спорта».Мозякин еще и поет! Самое интересное в прошедших накануне матчах КХЛМозякин еще и поет! Самое интересное в прошедших накануне матчах КХЛОбзор поединков регулярного чемпионата КХЛ, завершившихся вчера вечером.КХЛ. «Металлург» (Нк) уступил «Спартаку», «Металлург» (Мг) по буллитам проиграл «Ак Барсу» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.Рижское «Динамо» дома обыграло «Амур»Матч регулярного чемпионата КХЛ между рижским «Динамо» и «Амуром» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Динамо».Минское «Динамо» дома уступило «Куньлунь Ред Стар»Матч регулярного чемпионат КХЛ между минским «Динамо» и «Куньлунь Ред Стар» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Куньлуня».«Йокерит» дома обыграл «Адмирал»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Йокеритом» и «Адмиралом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Йокерита».«Барсы» приглушили трио «замок»«Барсы» приглушили трио «замок»Зрелищная игра стала достойной репетицией возможного финала конференции.Илья Воробьев: Игра получилась уровня плей-оффГлавный тренер магнитогорского «Металлурга» прокомментировал поражение от «Ак Барса» (2:3 Б) в регулярном чемпионате КХЛ.«Ак Барс» по буллитам обыграл «Магнитку»Магнитогорский «Металлург» дома уступил «Ак Барсу» (2:3 Б) в регулярном чемпионате КХЛ.«Трактор» уступил «Ладе» в серии буллитовМатч регулярного чемпионата КХЛ между «Трактором» и «Ладой» завершился победой гостей по буллитам. Итоговый счет матча – 1:2 Б.«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик», Хартикайнен сделал хет-трикМатч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевом» и «Нефтехимиком» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Салавата Юлаева».«Барыс» дома обыграл «Слован»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и «Слованом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:1 в пользу «Барыса».«Спартак» держит слово – второй «сухарь» кряду!«Спартак» держит слово – второй «сухарь» кряду!После перерыва красно-белые одержали уже две победы. Причем, обе – с «сухим» счетом и на выезде.«Нефтехимик» расстался с нападающим Саллиненом«Нефтехимик» и форвард Томи Саллинен расторгли контракт по взаимному согласию, сообщается на официальном сайте нижнекамцев.«Сибирь» уступила «Торпедо»«Сибирь» дома уступила «Торпедо» (1:4) в регулярном чемпионате России.СКА поместил Коскинена в список травмированныхCписок травмированных игроков СКА пополнился вратарем Микко Коскиненом, сообщает официальный сайт КХЛ.

ХК Сочи
ХК Сочикалендарьстатистика
Авангард
Авангардкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение