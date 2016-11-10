«Авангард» дома обыграл ХК «Сочи»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и ХК «Сочи»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Авангарда».
В составе победителей отличились Петр Хохряков, который
сделал дубль, Антон Бурдасов и Эрик Густафссон . «Авангард» набрал 52 очка и
занимает второе место в Восточной конференции. У ХК «Сочи» 46 очков и пятое
место на Западе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Авангард - ХК Сочи - 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Голы:
Хохряков (Кучерявенко, Бурдасов), 1:56 (1:0). Бурдасов 25:01 (2:0). Хохряков (Кучерявенко), 45:27 (3:0). Густафсон (Паршин), 57:16 (4:0 - бол.).
Место и дата
10 ноября 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция
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