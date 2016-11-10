«Авангард» дома обыграл ХК «Сочи»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и ХК «Сочи» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Авангарда».

В составе победителей отличились Петр Хохряков, который сделал дубль, Антон Бурдасов и Эрик Густафссон . «Авангард» набрал 52 очка и занимает второе место в Восточной конференции. У ХК «Сочи» 46 очков и пятое место на Западе.

КХЛ. Регулярный чемпионат