Александр Халифман: Каспаров выдающийся шахматист, но вряд ли может быть сильным тренером

В преддверии матча на первенство мира по шахматам между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным, экс-чемпион мира Александр Халифман дал интервью «Советскому спорту».

- Гарри Каспаров в 2009 году несколько месяцев работал с Карлсеном. Общение с таким гением не может ни дать прибавку в шахматной силе. Согласны?

- У Каспарова огромные знания и глубокое понимание шахмат, но он законченный эгоцентрик, он всегда сконцентрирован только на себе. Конечно, общение с таким шахматистом очень полезно. Но переоценивать эти занятия я бы не стал. Нельзя сказать, что до Каспарова Карлсен был просто талантливый мальчик, а после общения с ним превратился в супергроссмейстера. Каспаров выдающийся шахматист, но из-за своих личных качеств он вряд ли может быть сильным тренером.

Матч на первенство мира между действующим чемпионом норвежцем Магнусом Карлсеном и претендентом россиянином Сергеем Карякиным пройдет в Нью-Йорке с 11 по 30 ноября.

В матче предусмотрено 12 классических партий. Победителем объявляется тот, кто первым наберет 6½ очков. В случае равенства очков победителя определит тай-брейк.