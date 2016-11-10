Виталий Петров: Может быть, попробовал бы себя в «Формула-Е»

Бывший пилот «Формулы-1», российский автогонщик Виталий Петров заявил, что не прочь попробовать себя в других классах автогонок.

«Я бы ездил и в других чемпионатах, тот же ралли-кросс. Может быть, попробовал бы себя в «Формула-Е». Но нужно попробовать эту машину, прежде чем говорить. Возможно, тот же DTM, но это совершенно другое вообще. Меня уже звали в «КАМАЗ-Мастер», а вообще ралли-рейды - это очень сложно. Может быть, когда-нибудь попозже», - цитирует Петрова «Р-Спорт».

Напомним, Петров по прозвищу «выборгская ракета» стал первым российским пилотом «Формулы-1». В 2016 году 32-летний россиянин выступает в чемпионате мира по автогонкам на выносливость в классе LMP2 в составе команды «SMP Racing».

