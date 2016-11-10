Травма не помешает Санчесу сыграть против «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес сможет принять участие в матче 12-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед», несмотря на полученную в расположении сборной Чили травму.

Встреча пройдет в Манчестере 19 ноября.

«Повреждение беспокоит меня, но к этой игре я буду готов», - приводит слова 27-летнего игрока Еl Mercuro.

Более того, Санчес рассчитывает сыграть с составе национальной сборной с командой Уругвая в отборочном матче чемпионата мира-2018, который пройдет в Сантьяго 16 ноября.

В этом сезоне Санчес в 15 играх за Арсенал» во всех турнирах забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.