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Дзагоев, Фернандес и В. Березуцкий тренируются по индивидуальной программе

Источник:  ПФК ЦСКАКомментарии

После трех дней выходных ЦСКА возобновил тренировки. Часть футболистов работала индивидуально.

Как сообщает официальный сайт московских армейцев, тренерский штаб привлек к занятиям ряд игроков молодежной команды: Георгия Кырнаца, Ивана Олейникова, Константина Кучаева и Хетага Хосонова. Проведя на футбольном поле 1 час 15 минут, игроки отправились завершить занятие в тренажёрном зале.

Александр Цауня, Алан Дзагоев, Марио Фернандес, Василий Березуцкий и Александр Головин работали по индивидуальной программе. Остальные игроки основного состава, не уехавшие в сборные, тренировались в общей группе.

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