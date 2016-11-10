Дзагоев, Фернандес и В. Березуцкий тренируются по индивидуальной программе
После трех дней выходных ЦСКА возобновил тренировки. Часть
футболистов работала индивидуально.
Как сообщает официальный сайт московских армейцев, тренерский
штаб привлек к занятиям ряд игроков молодежной команды: Георгия Кырнаца, Ивана
Олейникова, Константина Кучаева и Хетага Хосонова. Проведя на футбольном поле 1
час 15 минут, игроки отправились завершить занятие в тренажёрном зале.
Александр Цауня, Алан Дзагоев, Марио Фернандес, Василий Березуцкий и Александр Головин работали по индивидуальной программе. Остальные игроки основного состава, не уехавшие в сборные, тренировались в общей группе.
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