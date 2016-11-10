Дзагоев, Фернандес и В. Березуцкий тренируются по индивидуальной программе

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Илья Геркус: Зарплаты в российском футболе будут падать Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что скоро зарплаты российских футболистов снизятся.

Промес и Боккетти продолжают тренироваться по индивидуальной программе Футболисты «Спартака» возобновили тренировки после небольшого перерыва, сообщает официальный сайт клуба.

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Акинфеев тренируется по индивидуальной программе Вратарь сборной Росси Игорь Акинфеев, получивший травму в матче с Катаром (1:2), тренируется по индивидуальной программе, сообщает официальный твиттер национальной команды.

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Гурам Аджоев: Мой переход в «Локомотив»? Это «вброс», такого не может быть Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал слухи о своем переходе в московский «Локомотив».

Геннадий Орлов: Представление Кокорина об игре в футбол требует очень серьезной корректировки Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов оценил игру форварда «Зенита» Александра Кокорина в товарищеском матче с Катаром.

Юрий Семин: Мы близки к выходу из кризиса Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин верит, что скоро команда выйдет из кризиса.

ПСВ и «Аякс» интересуются Азмуном, Джанаевым и Терентьевым Три футболиста «Ростова» попали в сферу интересов двух топовых голландских клубов.

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ЦСКА: Подробности о состоянии Акинфеева будут сообщены после обследования Более точная информация о состоянии здоровья голкипера ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеева станет известна позднее, сообщает официальный твиттер московских армейцев. Напомним, что сборная России уступила в товарищеском матче сборной Катара со счетом 1:2.

Станислав Черчесов: У Акинфеева травма пальца ноги Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча со сборной Катара (1:2) рассказал о травме голкипера своей команды Игоря Акинфеева. Он сказал, что вратарь получил травму пальца ноги.