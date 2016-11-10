КФУ набирает первые очки, СГУ становится победителем мини-турнира
В заключительный игровой день саратовская команда СГУ довольно легко переиграла ДГТУ (Махачкала) со счетом 3:0.
Точными ударами отметились Ярослав Краснов, Андрей Суровцев, а Михитар Захарян сделал две голевые передачи и провел третий мяч в ворота хозяев.
Следом на поле вышли команды КФУ (Симферополь) и РЭУ (Москва). Крымские футболисты сотворили настоящую сенсацию, разгромив команду из Москвы со счетом 3:0. Хет-триком в составе крымчан отметился Дмитрий Литвиненко.
РЭУ потерпели второе поражение в сезоне подряд и упустили шанс подняться на четвертое место в таблице. КФУ одержал первую победу в сезоне и по итогам календарного года без очков остались лишь две команды – это КНИТУ КАИ (Казань) и СПбГУ (Санкт-Петербург)
Последний этап перед зимней паузой пройдет в Грозном с 15 по 17 ноября включительно с участием следующих команд: ЧГУ (Грозный), КубГУ (Краснодар), МФТИ (Долгопрудный) и ЮФУ (Ростов-на-Дону).
Матч
Голы
Краснов 6 (0:1). Суровцев 14 (0:2). Захарян 80 (0:3).
Место и дата
10 ноября 10:00, Политехник, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Литвиненко 35 (1:0 - пен.). Литвиненко 36 (2:0). Литвиненко 50 (3:0).
Место и дата
10 ноября 12:30, Политехник, Онлайн-трансляция