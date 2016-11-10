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КФУ набирает первые очки, СГУ становится победителем мини-турнира

Александр Федоровский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В заключительный игровой день саратовская команда СГУ довольно легко переиграла ДГТУ (Махачкала) со счетом 3:0.

Точными ударами отметились Ярослав Краснов, Андрей Суровцев, а Михитар Захарян сделал две голевые передачи и провел третий мяч в ворота хозяев.

Следом на поле вышли команды КФУ (Симферополь) и РЭУ (Москва). Крымские футболисты сотворили настоящую сенсацию, разгромив команду из Москвы со счетом 3:0. Хет-триком в составе крымчан отметился Дмитрий Литвиненко.

РЭУ потерпели второе поражение в сезоне подряд и упустили шанс подняться на четвертое место в таблице. КФУ одержал первую победу в сезоне и по итогам календарного года без очков остались лишь две команды – это КНИТУ КАИ (Казань) и СПбГУ (Санкт-Петербург)

Последний этап перед зимней паузой пройдет в Грозном с 15 по 17 ноября включительно с участием следующих команд: ЧГУ (Грозный), КубГУ (Краснодар), МФТИ (Долгопрудный) и ЮФУ (Ростов-на-Дону).

Матч

ДГТУ - СГУ - 0:3 (0:2)

Голы

Краснов 6 (0:1). Суровцев 14 (0:2). Захарян 80 (0:3).

Место и дата

10 ноября 10:00, Политехник, Онлайн-трансляция

Матч

КФУ - РЭУ - 3:0 (2:0)

Голы

Литвиненко 35 (1:0 - пен.). Литвиненко 36 (2:0). Литвиненко 50 (3:0).

Место и дата

10 ноября 12:30, Политехник, Онлайн-трансляция

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