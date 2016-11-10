Благотворительный матч «Урала» собрал более 300 тысяч рублей

Благотворительный матч «Урал» - «Синара» собрал 337 200 рублей, сообщает официальный сайт екатеринбургского клуба.

Все деньги были переданы родителям Данила Сивчука, который борется против рака крови. 13-летнему мальчику диагностировали — острый миелобластный лейкоз. Ранее Данил занимался в детской футбольной школе. Узнав о болезни, клуб из Екатеринбурга решил поддержать его.

- Я хочу поблагодарить участников благотворительного матча — футболистов «Урала» и «Синары», болельщиков, которые пришли. Мы очень рады, что есть люди, которые поддержали нас финансово и морально в этот трудный момент, - сказал отец Данила, Василий Сивчук.

Накануне матча к мальчику в гости пришли футболисты «Урала» Артем Фидлер и Денис Кулаков. Сам Данила наблюдать за встречей не смог, он находится в больнице — уже в конце ноября ему предстоит операция по пересадке костного мозга



