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Диего Коста не сыграет за сборную Испании с Македонией и Англией из-за травмы, вместо него вызван Аспас

Источник:  Сборная ИспанииКомментарии

Нападающий сборной Испании Диего Коста пропустит ближайшие матчи сборной Испании. Футболист получил травму.

Как сообщает официальный сайт сборной Испании, Коста был вынужден покинуть расположение команды из-за травмы. Его заменит форвард «Сельты» Яго Аспас. Коста же вернется в расположение «Челси».

Напомним, 12 ноября сборная Испании сыграет со сборной Македонии в квалификации ЧМ-2018, а 15 ноября проведет товарищеский матч со сборной Англии.

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