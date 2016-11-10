Диего Коста не сыграет за сборную Испании с Македонией и Англией из-за травмы, вместо него вызван Аспас
Нападающий сборной Испании Диего Коста пропустит ближайшие
матчи сборной Испании. Футболист получил травму.
Как сообщает официальный сайт сборной Испании, Коста был
вынужден покинуть расположение команды из-за травмы. Его заменит форвард «Сельты»
Яго Аспас. Коста же вернется в расположение «Челси».
Напомним, 12 ноября сборная Испании сыграет со сборной
Македонии в квалификации ЧМ-2018, а 15 ноября проведет товарищеский матч со
сборной Англии.
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