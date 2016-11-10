Шандор Варга: Смена тренера в «Интере» получилась, как у «Спартака»
Агент ФИФА Шандор Варга прокомментировал смену главного тренера в миланском «Интере».
«У «Интера» может получиться, как и в «Спартаке»: место главного тренера занял скромный специалист, у которого все складывается. Пиоли пока не стал значимой фигурой в мировом тренерском цехе, однако мне симпатичны такие варианты, когда по ходу сезону меняется у команды тренер, и у него получается приносить результат. Допускаю, что «Интер» поднимется в турнирной таблице», - сказал Варга.
Напомним, ранее пост главного тренера «Интера» покинул Франк де Бур. Его сменил экс-главный тренер «Лацио» Стефано Пиоли.
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