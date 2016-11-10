«Барыс» дома обыграл «Слован»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и «Слованом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:1 в пользу «Барыса».

В составе победителей отличились Роман Старченко, который сделал дубль, Найджел Доус, Иван Кучин и Брэндон Боченски. У «Слована» гол в активе Патрика Лушняка.

«Барыс» набрал 37 очков и занимает восьмое место на Востоке. У «Слована» 35 очков и 12-е место на Западе.

КХЛ. Регулярный чемпионат