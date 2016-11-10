«Барыс» дома обыграл «Слован»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и «Слованом»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:1 в пользу «Барыса».
В составе победителей отличились Роман Старченко, который
сделал дубль, Найджел Доус, Иван Кучин и Брэндон Боченски. У «Слована» гол в активе Патрика
Лушняка.
«Барыс» набрал 37 очков и занимает восьмое место на Востоке.
У «Слована» 35 очков и 12-е место на Западе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Барыс - Слован - 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Голы:
Старченко (Липин, Кучин), 4:50 (1:0). Доус (Боченски, Сен-Пьер), 14:54 (2:0). Луснак (Вопелка, Глинка), 23:30 (2:1). Кучин (Старченко, Савченко), 35:57 (3:1 - бол.). Старченко (Рымарев, Кучин), 56:23 (4:1 - бол.). Боченски (Доус, Даллмэн), 59:49 (5:1 - бол.).
Место и дата
10 ноября 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция