Георге Хаджи: Считаю Дайера лидером сборной Англии

Легенда румынского футбола Георге Хаджи в интервью британскому изданию The Sun поделился мнением о нынешней сборной Англии.

«В этой команде много талантов. Но лучшим среди них считаю полузащитника «Тоттенхэма» Эрика Дайера. Он - настоящая личность, лидер. Мне также очень нравятся Деле Алли, Патрик Кейн и Джон Стоунз. Хочу добавить, что такие клубы, как «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Арсенал» очень многое делают для развития своей молодежи. Молодая английская команда неудачно выступила на Евро-2016, но убежден, что возраст остается ее преимуществом», - сказал специалист.

11 ноября Англия дома проведет принципиальный матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Шотландией. После трех игр англичане с семью очками лидируют в группе F.

Матч Англия - Шотландия Место и дата 11 ноября 22:45, , Текстовая трансляция



