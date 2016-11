Хэмилтон выступит на гран-при Бразилии в шлеме, посвященном Сенне

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выступит на гран-при Бразилии в шлеме, дизайн которого посвящен памяти Айртона Сенны.

Дизайн шлема выполнен в цветах бразильского флага. В подобном шлеме британец выступал в 2014 году.

My #BrazilGP helmet design. Inspired by my idol, Ayrton Senna and Brazil. I love it here, such a special place to race!! 🇧🇷🏁💪🏽 @BellRacingEU pic.twitter.com/o3IzwSby7e