Хэмилтон выступит на гран-при Бразилии в шлеме, посвященном Сенне
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выступит на гран-при Бразилии в шлеме, дизайн которого посвящен памяти Айртона Сенны.
Дизайн шлема выполнен в цветах бразильского флага. В подобном шлеме британец выступал в 2014 году.
My #BrazilGP helmet design. Inspired by my idol, Ayrton Senna and Brazil. I love it here, such a special place to race!! 🇧🇷🏁💪🏽 @BellRacingEU pic.twitter.com/o3IzwSby7e— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 10 ноября 2016 г.
За два этапа до конца сезона «Королевских гонок» 31-летний гонщик с 330-ю очками расположился на второй строчке личного зачета. Его партнер по команде Нико Росберг лидирует, имея в активе на 19 очков больше.
Напомним, бразильский этап «больших призов» пройдет с 11 по 13 ноября в Сан-Паулу.
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