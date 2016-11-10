Молодежная сборная России уступила Швейцарии в товарищеском матче
Товарищеский матч между сборными России и Швейцарии
завершился победой швейцарцев. Итоговый счет матча – 2:1.
Матч состоялся в рамках сбора в испанской Марбелье, где
тренируется российская команда. Команды сыграют еще один товарищеский матч. Он
состоится 14 ноября. 15 ноября молодежная сборная России завершит тренировочный
сбор.
Товарищеский матч. Марбелья (Испания)
Молодежные сборные
Швейцария – Россия – 2:1
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически