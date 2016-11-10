«Трактор» уступил «Ладе» в серии буллитов
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Трактором» и «Ладой»
завершился победой гостей по буллитам. Итоговый счет матча – 1:2 Б.
На шестой минуте «Лада» открыла счет усилиями Станислава
Бочарова. Во втором периоде результат сравнял Дмитрий Пестунов. В овертайме
командам забросить шайбу не удалось. В серии буллитов точнее оказались гости.
Решающий бросок в активе Бочарова.
«Лада» набрала 38 очков и вышла на восьмое место в Восточной
конференции. У «Трактора» 44 очка и пятое место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Трактор - Лада - 1:2 Б. (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Бочаров (Стрельцов В., Синицын), 5:59 (0:1). Пестунов (Петров А.), 26:38 (1:1 - мен.).
Победный буллит:
Бочаров - 1:2.
Место и дата
10 ноября 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция
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