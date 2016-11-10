«Трактор» уступил «Ладе» в серии буллитов

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Трактором» и «Ладой» завершился победой гостей по буллитам. Итоговый счет матча – 1:2 Б.

На шестой минуте «Лада» открыла счет усилиями Станислава Бочарова. Во втором периоде результат сравнял Дмитрий Пестунов. В овертайме командам забросить шайбу не удалось. В серии буллитов точнее оказались гости. Решающий бросок в активе Бочарова.

«Лада» набрала 38 очков и вышла на восьмое место в Восточной конференции. У «Трактора» 44 очка и пятое место.

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