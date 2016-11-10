«Ак Барс» по буллитам обыграл «Магнитку»

Магнитогорский «Металлург» дома уступил «Ак Барсу» (2:3 Б) в регулярном чемпионате КХЛ.

Основное время матча и овертайм завершились со счетом 2:2. У хозяев льда отличились Виктор Антипин и Данис Зарипов, у гостей - Альберт Яруллин и Александр Свитов.

В серии буллитов победу казанцам принес точный бросок Федора Малыхина.

Уральский клуб занимает третье место в Восточной конференции, команда из Татарстана лидирует в ней.

12 ноября «Металлург» примет «Ладу», а «Ак Барс» в тот же день сыграет в гостях с «Салаватом Юлаевым».











