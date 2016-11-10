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«Ак Барс» по буллитам обыграл «Магнитку»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Магнитогорский «Металлург» дома уступил «Ак Барсу» (2:3 Б) в регулярном чемпионате КХЛ.

Основное время матча и овертайм завершились со счетом 2:2. У хозяев льда отличились Виктор Антипин и Данис Зарипов, у гостей - Альберт Яруллин и Александр Свитов.

В серии буллитов победу казанцам принес точный бросок Федора Малыхина.

Уральский клуб занимает третье место в Восточной конференции, команда из Татарстана лидирует в ней. 

12 ноября «Металлург» примет «Ладу», а «Ак Барс» в тот же день сыграет в гостях с «Салаватом Юлаевым».

Матч

Металлург Мг - Ак Барс - 2:3 Б. (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Антипин (Зарипов, Коварж), 8:39 (1:0 - бол.). Яруллин (Глинкин, Малыхин), 13:37 (1:1 - бол.). Свитов (Токранов, Секач), 24:06 (1:2 - бол.). Зарипов (Мозякин, Коварж), 34:33 (2:2 - бол.).

Победный буллит:

Малыхин - 2:3.

Место и дата

10 ноября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция




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