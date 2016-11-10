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Virtus.pro отказалась от участия в LAN-финале DreamLeague

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Российский коллектив Virtus.pro отказался от участия в турнире ASUS ROG DreamLeague по Dota 2.

Причиной отказала стал напряженный график команды. Virtus.pro завершила выступление в лиге со статистикой 10-4 и выигранные 10 000 долларов будут добавлены к общему призовому LAN-финала.

Организаторы также объявили, что «медведей» заменит шведская пятерка из Alliance, которая заняла пятое место в лиге.

LAN-финал ASUS ROG DreamLeague Season 6 пройдет в рамках DreamHack Winter c 25 по 26 ноября в городе Йёнчёпинг, Швеция. Призовой фонд турнира составит 175 000 долларов.

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