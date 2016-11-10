«Матч ТВ» покажет матч за звание чемпиона мира по шахматам между Карякиным и Карлсеном

Матч за звание чемпиона мира по шахматам покажет телеканал «Матч ТВ». Напомним, что за шахматную корону поспорят россиянин Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен.

«Интерес к шахматам исторически очень высок в России, но внимание к этому виду спорта среди телеканалов незаслуженно мало. Истинные любители шахмат помнят, как следили за захватывающей игрой Капабланки и Ласкера, сложным в психологическом плане поединком Алехина против кубинца за титул чемпиона мира, который сохранился за ним посмертно. Как Карпов с Каспаровым разыгрывали между собой аж пять матчей, первый из которых так и не завершился.

Мы хотим поддержать возвращение этих эпохальных спортивных событий на большие экраны федерального телевидения и стать частью грядущего шахматного бума», - сказала генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.



Напомним, матч за мировую шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным пройдет в Нью-Йорке с 11 по 30 ноября. Соперники сыграют 12 партий с классическим контролем времени. В случае ничейного исхода будет назначен тай-брейк. Призовой фонд матча – один миллион долларов.