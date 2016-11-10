«Матч ТВ» покажет матч за звание чемпиона мира по шахматам между Карякиным и Карлсеном
Матч за звание чемпиона мира по шахматам покажет телеканал «Матч
ТВ». Напомним, что за шахматную корону поспорят россиянин Сергей Карякин и
норвежец Магнус Карлсен.
«Интерес к шахматам исторически очень
высок в России, но внимание к этому виду спорта среди телеканалов незаслуженно
мало. Истинные любители шахмат помнят, как следили за захватывающей
игрой Капабланки и Ласкера, сложным в психологическом плане поединком Алехина
против кубинца за титул чемпиона мира, который сохранился за ним посмертно. Как Карпов с Каспаровым разыгрывали
между собой аж пять матчей, первый из которых так и не завершился.
Мы хотим поддержать
возвращение этих эпохальных спортивных событий на большие экраны федерального
телевидения и стать частью грядущего шахматного бума», - сказала генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.
Напомним, матч за мировую шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным пройдет в Нью-Йорке с 11 по 30 ноября. Соперники сыграют 12 партий с классическим контролем времени. В случае ничейного исхода будет назначен тай-брейк. Призовой фонд матча – один миллион долларов.