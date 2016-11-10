Магнус Карлсен: Я считаю себя лучшим шахматистом мира

Норвежский шахматист Магнус Карлсен на специальной пресс-конференции перед матчем чемпионата мира по шахматам с россиянином Сергеем Карякиным заявил, что он лучший шахматист в мире.

«Очень здорово, что матч проходит в Нью-Йорке. Уверен, что будет отличное шоу. Извините, если нет. Мы, как раз здесь собрались, чтобы выяснить, кто лучший шахматист. Я считаю, что это я», - сказал Карлсен.

Напомним, матч за мировую шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным пройдет в Нью-Йорке с 11 по 30 ноября. Соперники сыграют 12 партий с классическим контролем времени. В случае ничейного исхода будет назначен тай-брейк. Призовой фонд матча – один миллион долларов.