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Алексей Андронов: Проблема, о которой заявил министр финансов, касается не только футбола

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Известный спортивный комментатор Алексей Андронов прокомментировал громкое заявление министра финансов Антона Силуанова о необходимости прекратить тратить бюджетные деньги на футбольные клубы.

— Я думаю, хорошо, что министр обратил внимание на то, о чем давным-давно говорилось. Проблема касается не только футбола, а и остальных игровых видов спорта. И ее нужно решать. Нашей стране не нужно столько профессиональных клубов, пусть их будет меньше, но они будут частными. Финансирование профессионального спорта из бюджетных средств – совершенный нонсенс, – сказал Андронов корреспонденту «Советского спорта».

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