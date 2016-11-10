Сергей Карякин: Против Карлсена можно и нужно бороться, никакого страха нет

Российский шахматист Сергей Карякин поделился ожиданиями от матча за звание чемпиона мира. Напомним, что в этом матче ему будет противостоять норвежец Магнус Карлсен.

«Никакого страха. Против Карлсена можно и нужно бороться. Только так становятся чемпионами! Он достойный соперник, что доказывает своим первым местом в мировом рейтинге и победами на супертурнирах. Это универсальный шахматист, возможно, самый сильный за всю историю шахмат. Но и его можно обыграть - непобедимых соперников не существует.

Для этого нужно выйти на пик формы и иметь рядом суперкоманду. Это очень важно, ведь пока тот же Карлсен может поиграть в футбол или немного отвлечься от разбора партий. Его окружение занимается поиском новых идей. Ему остается только выбрать из предложенного лучшее. Он может себе это позволить, но и я не сижу сложа руки», - цитирует Карякина «Российская газета».

Напомним, матч за мировую шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным пройдет в Нью-Йорке с 11 по 30 ноября. Соперники сыграют 12 партий с классическим контролем времени. В случае ничейного исхода будет назначен тай-брейк. Призовой фонд матча – один миллион долларов.