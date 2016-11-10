Отец Неймара: Мой сын обойдется «Реалу» в 430 миллионов евро

Отец нападающего «Барселоны» Неймара, ведущий дела футболиста, назвал размер отступных за своего сына.

«Представители «Реала» через посредников интересовались суммой, за которую можно купить Неймара, - рассказал он в интервью Mundo Deportivo. - Так вот я отвечаю им и всем остальным: вам придется заплатить прописанные в его контракте 190 миллионов евро, плюс налоги за эту сумму и плюс все остальные издержки - в итоге сумма составит 430 миллионов евро».

«Все предложения по нему поступают ко мне - до сына они не доходят, - добавил Неймар-старший . - Он же хочет остаться в «Барселоне» и продолжать играть рядом с Месси и Суаресом».

Напомним, в прошлом месяце 24-летний бразилец продлил контракт с «Барселоной до июня 2021 года.

Неймар выступает за каталонцев с 2013 года. За это время он с клубом завоевал девять титулов, а в 150 матчах забил 91 гол.