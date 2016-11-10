Акинфеев установил антирекорд по количеству пропущенных мячей за сборную России

В товарищеском матче со сборной Катара голкипер сборной России Игорь Акинфеев пропустил 71-й мяч в составе команды. Это новый антирекорд для голкиперов национальной сборной, в том числе учитывая матчи сборной СССР.

71-м для Акинфеева стал пропущенный мяч с пенальти в исполнении Буалема Хухи. Таким образом, Игорь превысил показатели Рината Дасаева и Льва Яшина, которые пропустили по 70 мячей. Акинфеев провел 93 матча за сборную, Яшин – 74, а Дасаев – 91.

Отметим, что в товарищеском матче со сборной Ганы Акинфеев (0:0) повторил рекорд Рината Дасаева – 229 «сухих» матчей за всю карьеру (учитывая матчи за клубы). При этом Игорю также принадлежит антирекорд Лиги чемпионов – серия из 41 матча с пропущенными голами подряд.