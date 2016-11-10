Акинфеев установил антирекорд по количеству пропущенных мячей за сборную России
В товарищеском матче со сборной
Катара голкипер сборной России Игорь Акинфеев пропустил 71-й мяч в составе
команды. Это новый антирекорд для голкиперов национальной сборной, в том числе
учитывая матчи сборной СССР.
71-м для Акинфеева стал
пропущенный мяч с пенальти в исполнении Буалема Хухи. Таким образом, Игорь
превысил показатели Рината Дасаева и Льва Яшина, которые пропустили по 70
мячей. Акинфеев провел 93 матча за сборную, Яшин – 74, а Дасаев – 91.
Отметим, что в товарищеском матче со сборной Ганы Акинфеев (0:0) повторил рекорд Рината Дасаева – 229 «сухих» матчей за всю карьеру (учитывая матчи за клубы). При этом Игорю также принадлежит антирекорд Лиги чемпионов – серия из 41 матча с пропущенными голами подряд.
Матч
Голы
Самедов 5 (1:0 - пен.). Хухи 35 (1:1 - пен.). Будьяф 72 (1:2).
Состав
Россия: Акинфеев (Крицюк, 58), Васин, Комбаров (Панченко, 81), Кудряшов, Кутепов, Зобнин, Ерохин (Газинский, 53), Самедов (Могилевец, 85), Глушаков, Полоз (Шишкин, 46), Кокорин
Катар: Аль-Шиб, Касола (Будьяф, 46), Мигель, Муса, Маджид, Хухи, Асад, Луис, Афиф А., Афиф А., Алаэлдин
Незабитые пенальти
Кокорин (Россия), 87; Маджид (Катар), 29
Предупреждения:
нет - Маджид, 52
Судья:
Павел Кристиан Балай (Румыния)
Место и дата
10 ноября 19:00, Джассим бин Хамад, Текстовая трансляция