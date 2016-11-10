Ян Тимман: Очевидно, что Карлсен – явный фаворит в матче с Карякиным

Международный гроссмейстер из Голландии Ян Тимман поделился ожиданиями от матча за звание чемпиона мира. Напомним, что за шахматную корону поспорят россиянин Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен.

«Карлсен, очевидно, явный фаворит. На самом деле я хочу, что бы выиграл он, но не по личным причинам. Я считаю, что это хорошо для имиджа шахмат и сослужит им хорошую службу, если первый номер будет обладать своим титулом много лет.



Я предполагаю, что счет результативным партиям будет 4-1 в пользу действующего чемпиона мира. В этом случае Карлсен победит 6,5-3,5. Я бы поддержал более длинные матчи, скажем 16 партий. Этот формат был бы лучше», - цитирует Тиммана Sports.ru.

Напомним, матч за мировую шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным пройдет в Нью-Йорке с 11 по 30 ноября. Соперники сыграют 12 партий с классическим контролем времени. В случае ничейного исхода будет назначен тай-брейк. Призовой фонд матча – один миллион долларов.