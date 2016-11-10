Правительство Петербурга перенесет на 2017 год освоение 1,2 миллиардов рублей для стадиона на Крестовском

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Игорь Албин: Вибрации поля на Крестовском? Наше поле уникальное, оно требует особого отношения Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин прокомментировал информацию о проблемах выкатного поля стадиона на Крестовском.

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«К Кубку Конфедераций поле готово!» Организатор – о первом матче на Крестовском Бывший арбитр Борис Жуков рассказал Spb.Sovsport.ru, как удалось организовать тестовый матч на строящемся стадионе в Петербурге.

Стадион на Крестовском наконец-то принял первый матч. Как это было (видео) На новом стадионе в Петербурге строители забили восемь голов. Им же осталось ровно два месяца до завершения ключевых строительных работ.