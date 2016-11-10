Правительство Петербурга перенесет на 2017 год освоение 1,2 миллиардов рублей для стадиона на Крестовском
Правительство Санкт-Петербурга собирается перенести освоение 1,2 миллиардов рублей, выделенных для стадиона на Крестовском острове, на 2017 год, сообщает «Фонтанка», ссылаясь на поправку губернатора к проекту бюджета города на предстоящий год.
По информации источника, данные деньги - часть суммы размером в 4,3 миллиарда рублей, которая была выделена для стройки весной 2016 года. Эти деньги планируется потратить на строительство входной группы стадиона, создание зоны контроля доступа, временных зданий и коммуникаций для Кубка Конфедераций и чемпионата мира.
Напомним, строительные работы на объекте начались в 2007-м и должны завершиться к 26 декабря 2016 года. 30 декабря стадион планируется ввести в эксплуатацию. «Зенит» проведет первые игры на арене весной 2017 года. Стадион на Крестовском примет матчи Кубка Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020. Сумма, потраченная на строительство арены, составляет 42 миллиарда рублей.