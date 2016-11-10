«Матч ТВ» не покажет стартовую гонку Кубка мира по биатлону из-за Формулы-1
Первая гонка Кубка мира по биатлону сезона 2016/17 (классическая
смешанная эстафета) не будет показана в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Вместо
нее канал собирается показать заключительную гонку сезона Формулы-1 Гран-при
Абу-Даби.
Как сообщает television-sport.com, параллельной трансляции гонки
Формулы-1 предусмотрено ни на одном из тематических каналов субхолдинга «Матч».
Это означает, что у зрителей не будет возможности посмотреть гонку без рекламы.
Гонка начнется в 16:00 по Москве.
Прямые трансляции классической и одиночной смешанной эстафеты на
1-м этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) состоятся на телеканале
«Матч! Арена» в 17:30 и 20:10 по Москве соответственно.
Также сообщается, что на «Матч
ТВ» может быть не показана и одиночная смешанная эстафета. Она пересекается с
матчем чемпионата России по футболу «Краснодар» — «Зенит», начало которого
назначено на 19:00 по Москве.Не исключено, что руководство телеканала предпочтет
показать в прямом эфире футбол.