«Матч ТВ» не покажет стартовую гонку Кубка мира по биатлону из-за Формулы-1

Первая гонка Кубка мира по биатлону сезона 2016/17 (классическая смешанная эстафета) не будет показана в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Вместо нее канал собирается показать заключительную гонку сезона Формулы-1 Гран-при Абу-Даби.

Как сообщает television-sport.com, параллельной трансляции гонки Формулы-1 предусмотрено ни на одном из тематических каналов субхолдинга «Матч». Это означает, что у зрителей не будет возможности посмотреть гонку без рекламы. Гонка начнется в 16:00 по Москве.

Прямые трансляции классической и одиночной смешанной эстафеты на 1-м этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) состоятся на телеканале «Матч! Арена» в 17:30 и 20:10 по Москве соответственно.

Также сообщается, что на «Матч ТВ» может быть не показана и одиночная смешанная эстафета. Она пересекается с матчем чемпионата России по футболу «Краснодар» — «Зенит», начало которого назначено на 19:00 по Москве.Не исключено, что руководство телеканала предпочтет показать в прямом эфире футбол.