УНИКС обыграл «Црвену Звезду» в Евролиге
Матч регулярного чемпионата Евролиги между казанским
УНИКСом и «Црвеной Звездой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча –
65:62 в пользу УНИКСа.
В составе победителей самым результативным стал Кит Лэнгфорд. Он набрал 23 очка. У сербского клуба с 11 очками лучшим
снайпером стал Нэйт Уолтерс. Для УНИКСа это вторая победа подряд после четырех
стартовых поражений. Команды на данный момент делят 13-14 места в регулярном
чемпионате.
В следующем туре УНИКС в гостях
сыграет с турецким «Анадолу Эфес», а «Црвена Звезда» отправится в гости к «Бамбергу».
Матчи пройдут 15 ноября.
Евролига. Регулярный чемпионат
6-й тур
Матч
УНИКС - Црвена Звезда - 65:62
Место и дата
10 ноября 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция
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