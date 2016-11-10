УНИКС обыграл «Црвену Звезду» в Евролиге

Матч регулярного чемпионата Евролиги между казанским УНИКСом и «Црвеной Звездой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 65:62 в пользу УНИКСа.

В составе победителей самым результативным стал Кит Лэнгфорд. Он набрал 23 очка. У сербского клуба с 11 очками лучшим снайпером стал Нэйт Уолтерс. Для УНИКСа это вторая победа подряд после четырех стартовых поражений. Команды на данный момент делят 13-14 места в регулярном чемпионате.

В следующем туре УНИКС в гостях сыграет с турецким «Анадолу Эфес», а «Црвена Звезда» отправится в гости к «Бамбергу». Матчи пройдут 15 ноября.

Евролига. Регулярный чемпионат

6-й тур