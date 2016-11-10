Илья Воробьев: Игра получилась уровня плей-офф

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от «Ак Барса» (2:3 Б) в регулярном чемпионате КХЛ.

- С победой «Ак Барс», игра получилась уровня плей-офф, встречались две хорошие команды. Несмотря на то, что у нас броски 34 на 17, мы довольствуемся одним очком.

- В какой-то момент Евгений Тимкин появился в первом звене. С чем это связано?

- С пересменкой.

- Второй матч завершается буллитами. В этот раз вы решили сразу выпустить Илью Самсонова. Почему?

- Потому что поговорили с Васей и решили выпустить Илью.

Уральский клуб занимает третье место в Восточной конференции, команда из Татарстана лидирует в ней. 12 ноября «Металлург» примет «Ладу», а «Ак Барс» в тот же день сыграет в гостях с «Салаватом Юлаевым».



