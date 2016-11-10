Илья Воробьев: Игра получилась уровня плей-офф
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от «Ак Барса» (2:3 Б) в регулярном чемпионате КХЛ.
- С победой «Ак Барс», игра получилась уровня плей-офф, встречались две хорошие команды. Несмотря на то, что у нас броски 34 на 17, мы довольствуемся одним очком.
- В какой-то момент Евгений Тимкин появился в первом звене. С чем это связано?
- С пересменкой.
- Второй матч завершается буллитами. В этот раз вы решили сразу выпустить Илью Самсонова. Почему?
- Потому что поговорили с Васей и решили выпустить Илью.
Уральский клуб занимает третье место в Восточной конференции, команда из Татарстана лидирует в ней. 12 ноября «Металлург» примет «Ладу», а «Ак Барс» в тот же день сыграет в гостях с «Салаватом Юлаевым».
Матч
Металлург Мг - Ак Барс - 2:3 Б. (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Антипин (Зарипов, Коварж), 8:39 (1:0 - бол.). Яруллин (Глинкин, Малыхин), 13:37 (1:1 - бол.). Свитов (Токранов, Секач), 24:06 (1:2 - бол.). Зарипов (Мозякин, Коварж), 34:33 (2:2 - бол.).
Победный буллит:
Малыхин - 2:3.
Место и дата
10 ноября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция